«الخليج الأول» ينهي بنجاح أول صفقة لتمويل الطائرات

أبوظبي (الاتحاد)

استكمل بنك الخليج الأول أولى صفقات تمويل الطائرات عبر «شركات الأغراض الخاصة» من نوعها في أبوظبي، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي. وجاءت الصفقة التمويلية كجزء من نظام «شركات الأغراض الخاصة» المبتكر الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي مؤخراً، بهدف ترتيب إعادة تمويل طائرتي «إيرباص إيه 380» تابعتين للاتحاد للطيران بتمويل طارئ.

ومولت شركة الاستثمارات الفرنسية «ناتيكسيس ليزينج» بضمان العطاءين للطائرتين، حيث تم تمويل إحداهما جزئياً في وقت سابق من قِبل بنك الخليج الأول بموجب هيكلية الإيجار التمويلي بقيمة 302 مليون دولار. ولعب بنك الخليج الأول دوراً فاعلاً في تقديم فريق «ناتيكسيس» لسوق أبوظبي العالمي، انطلاقاً من موقع البنك كمستشار ومقدم تسهيلات، حيث يواصل البنك تعاونه مع سوق أبوظبي العالمي لاستقطاب مزيد من «شركات الأغراض الخاصة».

وقال ستيف بيري، رئيس قسم أسواق الدين والقروض المشتركة في بنك الخليج الأول: «استكمل بنك الخليج الأول بنجاح أولى صفقتي تمويل للطائرات عبر نظام شركات الأغراض الخاصة التابع لسوق أبوظبي العالمي واللتين توجتا العمل الجاد والتعاون بين بنك الخليج الأول وسوق أبوظبي العالمي لأكثر من 12 شهراً»، مضيفاً: «منذ الاجتماع المبدئي الذي عقدناه في نوفمبر 2015، قام فريقنا بالاجتماع بشكل متواصل طوال الأشهر التالية لصقل هيكلية الصفقة المطروحة والهادفة إلى توفير هيكلية رسوم تنافسية وحلول مصرفية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية. ونحن فخورون في بنك الخليج الأول بالدور الناجح الذي لعبناه في إنجاز هاتين الصفقتين، ونتطلع إلى مواصلة تقديم الدعم لسوق أبوظبي العالمي في مسيرته التنموية المستقبلية، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال».

ومن جانبه، قال ظاهر محمد بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي ورئيس سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «شكل بنك الخليج الأول شريكاً أساسياً في دعم جهودنا الخاصة بنظام ’شركات الأغراض الخاصة‘. وباعتباره مؤسسة مالية رائدة، استطاع بنك الخليج الأول في وقت مبكر تحديد الفوائد التي يعود بها نظام ’شركات الأغراض الخاصة‘ التابع لسوق أبوظبي العالمي على الأسواق. ونجح سوق أبوظبي العالمي حتى اليوم بتسجيل أكثر من 50 شركة أغراض خاصة في السوق تخدم مختلف الصناعات والقطاعات، حيث يسعدنا توفير أدوات استراتيجية مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات أعمال الشركات المحلية والإقليمية والشركات العائلية، وشركات الأصول والاستثمارات المحلية من خلال نظام شركات الأغراض الخاصة التابع للسوق، دون الحاجة إلى اللجوء إلى السلطات القضائية في الخارج. وسنواصل في سوق أبوظبي العالمي العمل عن كثب مع أبرز شركائنا، وعلى رأسهم بنك الخليج الأول، لتقديم الدعم لعملائهم على مستوى أبوظبي وعلى المستوى الدولي».

يشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي كان قد أطلق نظام «شركات الأغراض الخاصة» في يناير 2017، والذي تم تصميمه بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال، ويلبي مجالات واسعة من الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشركات، المؤسسات المالية، صناديق الثروة السيادية، المكاتب العائلية والمستثمرون الأفراد، حيث يمثل النظام أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض التي تشمل الهيكلة المؤسسية والمالية، وإدارة وتحييد المخاطر المالية والقانونية عبر مفهوم «التطويق» أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات.