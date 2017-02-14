«أبوظبي العالمي» عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، متمثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بعد إجازة فريق خبراء التقييم التابع للمنظمة سوق أبوظبي العالمي كهيئة تنظيمية ورقابية ملتزمة بشكل كامل بالمعايير المرجعية الدولية للتعاون الفعال العابر للحدود، والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية.

وتعد مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بمثابة إطار عمل عالمي لتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والرقابية، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ويؤكد توقيع سوق أبوظبي العالمي لهذه المذكرة الدولية التي تجمع 112 هيئة تنظيمية عالمية، على التزامه الراسخ ببناء وتطوير علاقات تعاون قوية وفعالة مع الهيئات العالمية ومختلف الأطراف المعنية فيما يتصل بالشؤون التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية العابرة للحدود، كما يعكس حصول السوق على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ما يحظى به من تقدير ومكانة كبيرين في أوساط المجتمع المالي العالمي كمركز مالي دولي متكامل ومتميز.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن فخورون بإشادة منظمة عالمية رائدة بحجم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بالمعايير التنظيمية المتميزة لسوق أبوظبي العالمي».

وأضاف: «نؤكد من جانبنا كمركز مالي دولي وهيئة رقابة مالية على التزامنا المستمر بتعزيز فعالية إطار عمل مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، بما يتيح فعالية واستدامة التعاون وتبادل المعلومات حول مختلف الشؤون الرقابية والتنظيمية بين كافة الهيئات التنظيمية العالمية الموقعة على المذكرة.

ونتطلع للعمل الوثيق مع الأطراف المعنية كافة، للحفاظ على ثقة الأسواق المالية، وتعزيز الأنشطة العابرة للحدود، ودعم نمو وازدهار الخدمات المالية حول العالم».

يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي انضمت لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» في فبراير 2016. ويأتي الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة ليؤكد التزام السلطة بتطبيق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة الفعالة في وضع المعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار المالي وتكامل الخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة.