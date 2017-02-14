«أبوظبي العالمي» عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)
حصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، متمثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية، على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بعد إجازة فريق خبراء التقييم التابع للمنظمة سوق أبوظبي العالمي كهيئة تنظيمية ورقابية ملتزمة بشكل كامل بالمعايير المرجعية الدولية للتعاون الفعال العابر للحدود، والتوقيع على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية.
وتعد مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بمثابة إطار عمل عالمي لتعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والرقابية، وضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
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وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «نحن فخورون بإشادة منظمة عالمية رائدة بحجم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بالمعايير التنظيمية المتميزة لسوق أبوظبي العالمي».
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ونتطلع للعمل الوثيق مع الأطراف المعنية كافة، للحفاظ على ثقة الأسواق المالية، وتعزيز الأنشطة العابرة للحدود، ودعم نمو وازدهار الخدمات المالية حول العالم».
يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي انضمت لعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» في فبراير 2016. ويأتي الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة ليؤكد التزام السلطة بتطبيق أعلى المعايير العالمية، والمساهمة الفعالة في وضع المعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار المالي وتكامل الخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة.