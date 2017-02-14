«آبـار» تؤكد التزامها التام بتغطية أسهم «أرابتك» الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «أرابتك القابضة» إن شركة «آبار للاستثمار»، أكبر مساهمي «أرابتك»، التزمت بالاكتتاب بكامل حصتها المكفولة من الأسهم الجديدة المعتزم إصدارها بالإضافة إلى الاكتتاب بجميع الأسهم غير المكتتب بها، إن وجدت، بما يصل إلى 1.5 مليار درهم، وهو الأمر الذي يعكس مدى دعمها المستمر للمجموعة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أمس أن مجلس الإدارة ينوي عرض اقتراح برنامج إعادة الرسملة على المساهمين يتضمن إصدار حقوق الاكتتاب لجمع 1.5 مليار درهم من الأسهم من خلال منح حقوق اكتتاب مضمونة بالكامل عبر إصدار أسهم جديدة،

وتخفيض رأس المال حيث سيتم تخفيض رأسمال «أرابتك» من خلال القيام بشكل تناسبي بإلغاء أسهم لإطفاء الخسائر المتراكمة في الميزانية العامة وبالتالي تسهيل قدرتها على جمع أموال جديدة عبر الأسهم.

وستعمل إدارة المجموعة، وبشكل استباقي، على التواصل مع الدائنين لدعم عملية إعادة الرسملة.