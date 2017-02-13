«اقتصادية رأس الخيمة» تشكِّل فريقين للخير والمعرفة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال خطتها لعام 2017 تشكيل فريق عمل تحت مسمى «فريق الخير»، و«فريق المعرفة» بهدف تفعيل المبادرات التي تم طرحها خلال العصف الذهني لمبادرات عام الخير، والذي شارك فيه قيادات وموظفو الدائرة خلال فترة سابقة من الشهر الماضي، وتعزيز دور المعرفة وإدارتها داخلياً وخارجياً.

كما يأتي تشكيل هذين الفريقين في سبيل إعداد خطة عمل لمبادرات الدائرة وأنشطتها الموجهة لدعم محاور عام الخير2017، والمضي قدماً في تطبيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في إدارة المعرفة.

وقالت أمل إسماعيل رئيس فريقي الخير إن أهداف الفريق واضحة، حيث ستعمل على تنفيذ مبادرات عام الخير التي اعتمدتها الدائرة في إطار الخطة التشغيلية للفريق وتوضح أهدافها ومؤشراتها وفئاتها المستهدفة، إذ سيعلن عن هذه المبادرات الفريدة والنوعية قريباً.

أما على صعيد فريق المعرفة الذي جاء بعد دمج فريقي «رأس الخيمة تقرأ» و«سفراء المعرفة»، والذي سبق تشكيلهما العام الماضي، حيث أوضحت أمل إسماعيل بأن الفريق يتولى المهام التنفيذية لمبادرة رأس الخيمة تقرأ التي تكمل عامها الثاني، بالإضافة إلى مبادرات أخرى أطلقتها الدائرة في عام القراءة وما زالت مستمرة - مثل مبادرة الاقتصادية تقرأ، وركن المعرفة، والمقهى الثقافي، وأسبوع المعرفة.

وتابعت: «في عام 2017 سيعم الخير النواحي المعرفية والثقافية، وستكون هناك مبادرات نوعية تطلق لأول مرة، ترسخ القانون الوطني للقراءة، وتؤكد على توجه الدائرة نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام»، وأضافت: «اقتصادية رأس الخيمة بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع جهات حكومية، وخاصة كلّ في نطاق اختصاصه بما يعود بالنفع والخير على الشركاء والمتعاملين والموظفين وسائر أفراد المجتمع».

يذكر أن اقتصادية رأس الخيمة فازت بجائزة أوائل الإمارات لأفضل جهة محلية في التشجيع على القراءة في إمارة رأس الخيمة عام 2016 في مبادرتها «رأس الخيمة تقرأ».