بالفيديو..مسافر يكسر باب الطوارئ ويجلس على جناح الطائرة

أ ف ب

بعدما سئم الانتظار الطويل قبل الخروج من الطائرة، عمد أحد ركاب رحلة لشركة «ريان اير» بين لندن وملقة في جنوب إسبانيا إلى كسر مخرج الطوارئ والجلوس على الجناح، وفق ما أفادت الشركة وأحد الشهود.

وقال فرناندو ديل فايي، وهو من الركاب الذين شهدوا على هذه الحادثة «بعد مضي نحو نصف ساعة من الانتظار للخروج من الطائرة، توجه هذا الرجل بهدوء إلى مخرج الطوارئ وعمد إلى فتحه ونظر إلى الخارج ثم عاد ليحمل حقيبته وخرج إلى الجناح».

ونشر ديل فايي تسجيلاً مصورًا التقطه عن هذه الحادثة عبر حسابه على «فيسبوك»، يظهر فيه رجل يمشي على الجناح ويلقي حقيبته قبل الجلوس.

وأضاف ديل فايي، وهو إسباني كان يعود مساء الاثنين من لندن عبر هذه الرحلة التي انطلقت بتأخير ساعة ووصلت بعد نحو عشرين دقيقة من موعدها المحدد إلى ملقة «قائد الطائرة كان مذهولًا... لقد سألني من هو الشخص الذي خرج إلى الجناح».

وقد أوقف الراكب، الذي لم تحدد «ريان اير» هويته ولا عمره، على الفور بحسب ما أوضح متحدث باسم الشركة في إسبانيا في بيان.

وقد طلب قائد الطائرة تدخل الشرطة الإسبانية التي حددت هوية الراكب وأحالته إلى السلطات المختصة في مجال السلامة الجوية.