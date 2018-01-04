بالفيديو..مسافر يكسر باب الطوارئ ويجلس على جناح الطائرة

أ ف ب
بعدما سئم الانتظار الطويل قبل الخروج من الطائرة، عمد أحد ركاب رحلة لشركة «ريان اير» بين لندن وملقة في جنوب إسبانيا إلى كسر مخرج الطوارئ والجلوس على الجناح، وفق ما أفادت الشركة وأحد الشهود.
وقال فرناندو ديل فايي، وهو من الركاب الذين شهدوا على هذه الحادثة «بعد مضي نحو نصف ساعة من الانتظار للخروج من الطائرة، توجه هذا الرجل بهدوء إلى مخرج الطوارئ وعمد إلى فتحه ونظر إلى الخارج ثم عاد ليحمل حقيبته وخرج إلى الجناح».
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وأضاف ديل فايي، وهو إسباني كان يعود مساء الاثنين من لندن عبر هذه الرحلة التي انطلقت بتأخير ساعة ووصلت بعد نحو عشرين دقيقة من موعدها المحدد إلى ملقة «قائد الطائرة كان مذهولًا... لقد سألني من هو الشخص الذي خرج إلى الجناح».
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وقد طلب قائد الطائرة تدخل الشرطة الإسبانية التي حددت هوية الراكب وأحالته إلى السلطات المختصة في مجال السلامة الجوية.