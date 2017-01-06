التجارة وحركة الأموال تحديات اقتصادية لعام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قال تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إن سياسات عام 2017 ستكون مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة عام 2015-2016 والتي كانت ترتكز على المواجهة في العملات بهدف الخروج من الانكماش أو تعزيز الميزان التجاري وغيرها، ولكن تبين أن هذه السياسات لم تحقق أهدافها المرجوة.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2017 نهجاً مختلفاً، وهو المواجهة الاقتصادية والمالية التي تتمثل في التبادل التجاري والنقل وحركة رؤوس الأموال والضرائب والرسوم الجمركية وإعادة تموضع الاستثمارات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي لم يتم الوصول إليها في السابق، والتي تعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التوازن بين الاقتصاديات العالمية.

ومن أبرز هذه السياسات هي نقل الاستثمارات، بما فيها رؤوس الأموال والتقنيات وتغيير الموقع الجغرافي مثل ما حصل مع شركة فورد الأميركية التي قررت نقل مصنع السيارات الذي كان مقرراً إنشاؤه في المكسيك عام 2017 بقيمة 1.6 مليار دولار إلى شمال الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الصورة ستكون أوضح بعد تسلم دونالد ترامب مهامه رسمياً والبدء بتوضيح خططه، ما يساهم في بلورة الرؤية للمرحلة القادمة التي ينتظرها كافة الدول والمستثمرين حول العالم الذين سيقومون بوضع السياسات التي تتماشى وتواكب هذا التوجه.