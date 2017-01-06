  • الجمعة 08 ربيع الآخر 1438هـ - 06 يناير 2017م

تقرير إي.دي.إس سيكيوريتيز:

التجارة وحركة الأموال تحديات اقتصادية لعام 2017
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قال تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إن سياسات عام 2017 ستكون مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة عام 2015-2016 والتي كانت ترتكز على المواجهة في العملات بهدف الخروج من الانكماش أو تعزيز الميزان التجاري وغيرها، ولكن تبين أن هذه السياسات لم تحقق أهدافها المرجوة.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2017 نهجاً مختلفاً، وهو المواجهة الاقتصادية والمالية التي تتمثل في التبادل التجاري والنقل وحركة رؤوس الأموال والضرائب والرسوم الجمركية وإعادة تموضع الاستثمارات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي لم يتم الوصول إليها في السابق، والتي تعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التوازن بين الاقتصاديات العالمية.

ومن أبرز هذه السياسات هي نقل الاستثمارات، بما فيها رؤوس الأموال والتقنيات وتغيير الموقع الجغرافي مثل ما حصل مع شركة فورد الأميركية التي قررت نقل مصنع السيارات الذي كان مقرراً إنشاؤه في المكسيك عام 2017 بقيمة 1.6 مليار دولار إلى شمال الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن الصورة ستكون أوضح بعد تسلم دونالد ترامب مهامه رسمياً والبدء بتوضيح خططه، ما يساهم في بلورة الرؤية للمرحلة القادمة التي ينتظرها كافة الدول والمستثمرين حول العالم الذين سيقومون بوضع السياسات التي تتماشى وتواكب هذا التوجه.

وألمح التقرير الى أن الواقع الحالي للاقتصاد الأميركي يفرض المزيد من رفع الفوائد، وحال كان ترامب داعماً لتوجهات الفيدرالي الذي يسعى الى رفع الفوائد بواقع ثلاث مرات عام 2017 فذلك سينعكس بإيجابية ليس فقط على عدد مرات رفع الفائدة، ولكن على مستوى الفائدة، وهذا ما تم التنويه إليه في تقارير سابقة من أجل أن يتنبه المستثمرين لهذا الأمر. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا