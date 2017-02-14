ساوباولو تدعو الشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

دعا جاواو دوريا عمدة مدينة ساوباولو البرازيلية الشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في المدينة خاصة في قطاع البنية التحتية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه أمس، مع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمقر الغرفة، بحضور باولو سيزار ميرا دي فاسكونسيلوس السفير البرازيلي لدى الدولة.

ورحب المهيري بعمدة مدينة ساوباولو، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والشركات البرازيلية، مشيراً إلى أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الإمكانيات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال واسعاً لزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة وبها فرص مميزة وغير محدودة.

وأكد المهيري أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها وزيادة وجودها في أسواق البرازيل، في إطار حرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وخاصة في قطاع البنية التحتية وقطاع إنتاج المواد الغذائية، موضحاً أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في الإمارات على دخول أسواق البرازيل والاستثمار فيها وإقامة المشروعات، في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

وقدم المهيري خلال اللقاء عرضاً عن دور ومهام غرفة أبوظبي والخدمات التي تقدمها لأعضائها الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عضو، وكذلك للمستثمرين المحتملين من خلال مركز خدمات الأعضاء بالغرفة الذي يعمل على تعزيز البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي. من جانبه، قدم عمدة مدينة ساوباولو عرضاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، وخاصة مشاريع البنية التحتية في جنوب المدينة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، داعياً المستثمرين والشركات الإماراتية للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز وجودهم في الأسواق البرازيلية.