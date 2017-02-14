خيارات جديدة ومتنوعة للمستأجرين في دبي خلال 2017

دبي (الاتحاد)

سيكون بإمكان المستأجرين في دبي التفاوض أكثر مع المالكين حول أسعار الإيجار، بفضل العدد الكبير من الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق خلال عام 2017، وفق تقرير أصدرته مؤخراً شركة «أستيكو»، المتخصصة في مجال خدمات الاستشارات العقارية.

فمن المقرر تسليم 31.500 شقة، و12.500 فيلا، هذا العام في العديد من المناطق بمدينة دبي، بما في ذلك «سيتي ووك» من «مراس» و«أكويا» من «داماك» و«دبي وارف» من «دبي للعقارات» و«ميرا» من «إعمار»، إضافة إلى 8.750 شقة، و5.000 فيلا، تم تسليمها العام الماضي.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «يوجد أمام المستأجرين خيارات كثيرة من العقارات المنجزة في عام 2017، وسيساهم حجم المعروض الجديد في التأثير على أسعار السوق رغم التوقعات بزيادة عدد السكان». وحسب التقرير فقد انخفضت أسعار الإيجارات في دبي بالربع الأخير من 2016 بمتوسط 5%، مع وجود تفاوت واضح في بعض المناطق، حيث شهدت معظم المناطق انخفاض إيجار الشقق الفندقية (غرفة نوم واحدة) بين 5.000 درهم و15.000 درهم، ليبلغ متوسط إيجارها 105.000 درهم في جميرا بيتش ريزيدنس، و75.000 درهم في الخليج التجاري، و45.000 درهم في إنترناشيونال سيتي.

ووصل معدل إيجار الشقق بغرفة نوم واحدة في أبراج بحيرات الجميرا إلى 75.000 درهم بانخفاض 15.000 درهم، فيما بلغ المتوسط 115.000 درهم وسط مدينة دبي، و95.000 في منطقة الروضة، و75.000 درهم في البرشاء.