«أبوظبي للتخطيط العمراني» يعتمد المخطط التفصيلي لـ «مول مدينة خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المخطط التفصيلي لمشروع «مول مدينة خليفة» لمطوره مجموعة اللولو العالمية في خطوة جديدة تدعم مرحلة أخرى من مراحل تطوير المشروع وتنفيذه، وتعزز نسيج متاجر البيع بالتجزئة في مدينة خليفة، بحسب بيان أمس.

تصل مساحة المشروع إلى 80.123 ألف متر مربع، يُخصص منها 15 ألف متر مربع لاحتضان سوق هايبرماركت ومتجر إلى جانب مجموعة من المطاعم المختارة التي تشكل بموقعها ضمن حدائق المول الداخلية إحدى المميزات الفريدة التي تجذب إليها عدداً كبيراً من الزوار الباحثين عن فرصة قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

يوفر «مول مدينة خليفة»، الذي من المتوقع أن تنتهي أعماله الإنشائية بحلول عام 2019، لزواره تجربة تسوق ممتعة من خلال 165 متجراً، ويمنحهم وجهة ترفيهية متميزة من خلال قاعات متعددة للعرض السينمائي مساحتها 3500 متر مربع، بالإضافة إلى مركز ترفيهي مخصص للأسر بمساحة 3500 متر مربع. كما يوفر «مول مدينة خليفة» على مساحة كبيرة مخصصة لمواقف المركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 موقف.

تم توزيع متاجر التجزئة في «مول مدينة خليفة» بشكل يضمن تعزيز تجربة التسوق لدى جميع الزوار ضمن بيئة تجارية مفعمة بالحيوية ونابضة بالحياة من خلال تصميم سلس ومفتوح يُسهِل التنقل بين مختلف مكونات المول المعمارية، ويتيح مجالات رؤية داخلية مفتوحة تعطي للزوار إحساساً بالرفاهية والراحة في تناغم مع تصميم خارجي يعكس الطابع الفريد الذي يمتاز به «مول مدينة خليفة»، ويعكس الطابع العمراني الحديث بما يتماشى مع النمط العمراني لمدينة خليفة.