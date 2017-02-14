«أدنوك» تستكشف أسواقاً جديدة لإنتاجها من الكبريت

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الاستفادة من قدراتها المتنامية في معالجة الكبريت لمضاعفة إنتاجها، واستهداف أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية وأستراليا، بحسب عمر صوينع السويدي، مدير دائرة الغاز لدى «أدنوك»، خلال خطابه الافتتاحي في الدورة السنوية الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط للكبريت الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال السويدي، «تركز أدنوك على الحفاظ على قدراتها التنافسية وتعزيزها، وعلى تحقيق القيمة المثلى من الموارد الثمينة لدولة الإمارات، بما في ذلك الكبريت الناتج عن عمليات معالجة الغاز».

وقال السويدي، «تنتج أدنوك 6 ملايين طن من الكبريت سنوياً، ونتوقع أن يتضاعف الإنتاج خلال العقد المقبل نتيجة توسعنا في عمليات معالجة الغاز الحامض، ما سيجعل الإمارات أكبر دولة مصدّرة للكبريت والمنتج الأكبر لهذه المادة على مستوى العالم».

وبينما يصنف الكبريت تقليدياً كمنتج ثانوي في قطاع النفط والغاز، تثق أدنوك في إمكانية الاستفادة تجارياً من هذا المنتج كسلعة ذات جدوى اقتصادية تمنحها المزيد من الفرص لتحقيق قيمة إضافية من مواردها، ما يسهم في زيادة وتعزيز هوامش الأرباح من منتجاتها.