  • الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438هـ - 14 فبراير 2017م

29 شركة بلجيكية تشارك في لقاء«غرفة الشارقة»

6 مليارات يورو التبادل التجاري بين الإمارات وبلجيكا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم المبادلات التجارية بين بلجيكا ودولة الإمارات 6 مليارات يورو، حيث تستحوذ الإمارات على 30% من حجم التجارة بين بلجيكا والدول العربية، بحسب أمين عام الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية قيصر حجازي.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها أمس إن «الغرفة العربية البلجيكية تسعى لتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين في عدد من القطاعات المهمة، إضافة إلى بناء شراكات بين الطرفين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من الحوافز الاستثمارية في الإمارات»

بحثت الغرفة مع وفد اقتصادي رفيع المستوى من مملكة بلجيكا، برئاسة بيتر دي كريم وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية، آفاق التعاون المشترك بين الشارقة وبلجيكا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمار المتبادل.

كما شارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق»، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة، إلى جانب ممثلي 29 مؤسسة وشركة بلجيكية.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الشارقة بوابة عبور لنحو 160 بلداً وأكثر من ملياري مستهلك، عدا عن كونها قوة اقتصادية بحد ذاتها في ظل مساهمتها بنحو ثلث إيرادات قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، إلى جانب أهميتها كوجهة سياحية وثقافية مزدهرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا