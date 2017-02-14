6 مليارات يورو التبادل التجاري بين الإمارات وبلجيكا

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم المبادلات التجارية بين بلجيكا ودولة الإمارات 6 مليارات يورو، حيث تستحوذ الإمارات على 30% من حجم التجارة بين بلجيكا والدول العربية، بحسب أمين عام الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية قيصر حجازي.

وقال خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها أمس إن «الغرفة العربية البلجيكية تسعى لتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين في عدد من القطاعات المهمة، إضافة إلى بناء شراكات بين الطرفين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من الحوافز الاستثمارية في الإمارات»

بحثت الغرفة مع وفد اقتصادي رفيع المستوى من مملكة بلجيكا، برئاسة بيتر دي كريم وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية، آفاق التعاون المشترك بين الشارقة وبلجيكا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستثمار المتبادل.

كما شارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار «شروق»، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة، إلى جانب ممثلي 29 مؤسسة وشركة بلجيكية.