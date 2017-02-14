  • الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1438هـ - 14 فبراير 2017م

حققت 11% زيادة في عدد السياح خلال 2016

رأس الخيمة تخطط لجذب 3 ملايين سائح بحلول عام 2025
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

محمد صلاح (رأس الخيمة)

وضعت هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة خططا لاجتذاب مليون سائح العام المقبل، يرتفع إلى 3 ملايين سائح بحلول 2025، إضافة إلى التوسع في بناء وتطوير المزيد من المرافق والمنشآت السياحية والغرف الفندقية.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي أمس لإعلان خطط الهيئة، إن عدد السياح والزوار للإمارة العام الماضي نما بنسبة 11% مقارنة بعام 2015 وهو أعلى المعدلات العالمية التي سجلتها منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة في 2016.

وأوضح أن الإمارة اعتمدت العديد من الخطط لتطوير القطاع واستقطاب المزيد من الزوار والسياح للإمارة، خلال الفترة المقبلة حتى 2025، الذي تستهدف الإمارة بحلوله استقطاب 3 ملايين سائح.

وأضاف «نستهدف استقطاب مليون سائح خلال 2018، وزيادة هذا العدد تدريجيا، بالتزامن مع دخول منشآت سياحية جديدة السوق، ستزيد عدد الغرف الفندقية 3600 غرفة بنهاية 2019، من إجمالي 20 ألف غرفة مستهدفة حتى 2025».

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقية مع شركة إعمار لتطوير 2 مليون متر مربع بمشروع جزيرة المرجان لإنشاء فندق العنوان وتطوير مجموعة شقق فندقية، وهناك عدد من المنشآت السياحية التي سيتم تنفيذها تباعاً في المنطقة، بينها، فندق موفنبيك (460 غرفة)، وفندق ميناء العرب انتركونتننتال (350 غرفة)، إضافة إلى فندق ماريوت (350 غرفة)، والذي سيفتتح في 2019، فضلاً عن إعادة افتتاح فندق هيلتون بعلامة تجارية جديدة هي هيلتون جاردن فئة 3 نجوم في يونيو المقبل (220 غرفة). ... المزيد
     
 

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