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تسعى لكسر النحس في المشاركة السادسة

كيربر تتحفز لاستعادة صدارة التصنيف من «دبي للتنس»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 14 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

تبدأ الألمانية أنجليك كيربر الأسبوع المقبل في دبي حملة قوية لانتزاع لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، والتقدم إلى الأمام على طريق العودة إلى صدارة التصنيف العالمي.

ونجحت كيربر التي احتفلت بعيد ميلادها التاسع والعشرين في 18 يناير الماضي، في إزاحة الأميركية سيرينا ويليامز عن عرشها كمصنفة أولى في 12 سبتمبر 2016 لتصبح أكبر لاعبة سناً وأول ألمانية منذ شتيفي غراف تتصدر التصنيف العالمي للمحترفات، قبل أن تتخلى عن عرشها إثر سقوطها المبكر في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، مفسحة الطريق أمام ويليامز مجدداً للتربع على قمة التصنيف العالمي بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة.

وتتأخر كيربر عن ويليامز حالياً بفارق 665 نقطة فقط وأمامها فرصة للعودة إلى صدارة التصنيف العالمي في حال فازت في بطولة دبي المصنفة ضمن فئة بريمير 5، والتي تمنحها 900 نقطة، أو في حال وصولها إلى نهائي بطولتي دبي والدوحة.

وتواجه كيربر التي يحفل سجلها باثنين من ألقاب البطولات الأربع الكبرى تحديات كبيرة في بطولة دبي، نظراً لمشاركة 7 من المصنفات العشر الأوائل في العالم، غير أنها تبدو مصممة على تجاوز انطلاقتها المخيبة للآمال هذا الموسم، والتي شهدت هزيمتها في ربع نهائي بطولة بريسبن، وخروجها من الدور الأول لبطولة سيدني قبل أن تسقط أمام الأميركية كوكو فاندواي في ملبورن.

وتتطلع كيربر لتكرار العروض القوية التي قدمتها في موسم 2016، عندما فازت ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة المفتوحتين، وحصلت على فضية أولمبياد ريو، وقالت قبل مشاركتها في أستراليا المفتوحة: أنا متحمسة أكثر وأدرك الضغط الملقى على كاهلي ولكن أتطلع لخوض هذا التحدي، فالجميع يود النيل مني، لذلك سأمضي قدماً دون التفكير بالأمر. ... المزيد
     
 

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