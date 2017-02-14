«دبي البحري» يعيد «الشراع الحديث»

دبي (الاتحاد)

أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته الفنية واللوجستية لإعادة إحياء نشاط مدرسة الشراعية الحديثة بالنادي من جديد بعد طول غياب وانقطاع عن الساحة حيث تم الترتيب لبدء النشاط من جديد في الأيام المقبلة ليستعيد النادي ذكرياته التاريخية مع هذه الرياضة والتي تبنى النادي تأسيسها منذ عقد الثمانينيات.

وتوجه جمال زعل بن كريشان عضو مجلس إدارة النادي وعضو مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي على دعمه وتشجيعه لكل الأفكار الهادفة والتي من شأنها تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والمسؤولين عن الرياضة في الإمارة.

وثمن بن كريشان دعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي لكل الخطط التي من شأنها الارتقاء بنشاط النادي ومن بينها إعادة إحياء مدرسة الشراع الحديث في النادي حيث سيمثل الأمر نقطة جذب جديدة لقطاع كبير من شرائح المجتمع خاصة وان دبي تعتبر وجهة لمحبي الرياضات البحرية لما تتمتع به من سواحل وشواطئ تدفع للتنوع في ممارسة مختلف الهوايات والرياضات البحرية.

وقال: النادي اتفق مع مؤسسة «وتر كوول» لتشغيل وإدارة مدرسة الشراع الحديث في الفترة المقبلة وتقوم كذلك بتوفير فرص التدريب المناسب لفريق النادي والذي نسعى لتأسيسه في الفترة المقبلة والاستعانة بمنتسبين جدد وعلى الأغلب سيتم الاتجاه إلى مدارس دبي لانتقاء العناصر المناسبة وتوفير الفرص المناسبة لهم من اجل التدريب وصقل مواهبهم.