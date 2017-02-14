«الشارقة الرياضي» يشيد بإمكانات ونتائج «الحمرية»

الشارقة (وام)

اطلع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على خطط وإجراءات نادي الحمرية الرامية إلى ضبط الجودة وتمكين اللاعبين وتحسين نتائج الفرق الرياضية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ صقر بن محمد القاسمي، ورافقه فيها عبدالعزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية.

واطلع رئيس مجلس الشارقة الرياضي والوفد المرافق من جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، خلال جولة في أرجاء النادي، على إدارة المنشآت الرياضية الحيوية

وقدم أحمد علي سعيد الكتبي، مدير الإدارة الرياضية، إيجازاً عن فريق الدراجات الذي تم إدراجه مؤخراً، وذلك للإقبال المتنامي على اللعبة ولطلب أبناء المدينة إدراجها في النادي، مشيراً إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لتوصيات مجلس الشارقة الرياضي في نشر وتنمية الألعاب الفردية.