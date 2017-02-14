فتح باب التسجيل لتحدي «الشواحيف»

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح اليوم باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية لسباق اليوم الرياضي الوطني للقوارب الخشبية السريعة الشواحيف الذي يقام الخميس المقبل، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي.

ويحق لأصحاب القوارب المشاركة بدء التسجيل، وبشكل رسمي في قسم السباقات في النادي، حيث يستمر التسجيل حتى يوم إقامة السباق، ويهدف النادي من خلال إقامة هذه المنافسة خلال اليوم الرياضي إلى تحقيق أكثر من هدف، بدءاً بالمشاركة على مستوى الدولة في الاحتفالات الرياضية والأنشطة المتعددة التي ستقام من خلال هذا اليوم، بالإضافة إلى الحضور الرياضي للمنافسات البحرية ووجودها على الساحة، إلى جانب بقية الرياضات والأنشطة.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام النادي، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في اختيار وتخصيص يوم من أجل الرياضة وممارستها، والذي ينبع من الإيمان المطلق بأهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع وما تقدمه من فوائد بلا حدود لشرائح المجتمع كافة.

وأشار الرميثي إلى دور النادي المهم بضرورة المشاركة في اليوم الرياضي الوطني من خلال الفعالية التي يعتزم النادي إقامتها وتنظيمها، وثمن مبادرة الحدث الذي يؤكد المكانة الرياضية الراسخة للإمارات، لكونها وجهة دائمة للرياضة والرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأكد الرميثي الدور الفعال للنادي على مدار العام بتنظيمه لمختلف البطولات والفعاليات المحلية والعالمية، واستمرارية عجلة التنظيم بشكل دائم لا يتوقف، وقال: «النادي هو رافد مهم للرياضة الإماراتية بما ينظمه من فعاليات وأحداث»، مشيراً إلى أن المشاركة في اليوم الرياضي الوطني هو واجب وطني، يتوجب علينا القيام به بحكم النشاط الرياضي الذي يقيمه النادي على مدار الموسم».

وأضاف: «يشارك في منافسات الشواحيف عدد كبير من المتسابقين من دولة الإمارات ومن دول الخليج، ولذلك ننظر لها بكل أهمية، لأنها تجمع ما بين زمنين معاً، حيث نعتمد على استمرار حضور وظهور الشكل القديم للقوارب المستخدمة في الخليج قديماً، بالإضافة إلى المحركات الحديثة والتقنيات الموجودة حالياً من خلال القارب، وهو ما يسجل لنا حالة نادرة بين جميع الرياضات في أن تكون الشواحيف مزجا بين أكثر من حقبة لتاريخ هذا البلد».

وتمنى الرميثي مشاركةً وحضوراً كبيراً في سباق الخميس، والنجاح في تنظيم الحدث، وإخراج سباق مميز، كما تعود الجميع من النادي.