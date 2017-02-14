عمار النعيمي يقود احتفالية عجمان في اليوم الرياضي الوطني

رضا سليم (عجمان)

كشفت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني بإمارة عجمان عن تفاصيل النسخة الثانية والتي ستقام بعد غدٍ في كل إمارات الدولة، ومن المنتظر أن يشارك في فعاليات عجمان 12 ألف شخص، في 50 فعالية في 15 مركزاً على مستوى الإمارة، ويتقدم المشاركين سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد كبير من الشخصيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا لليوم الوطني بإمارة عجمان، وحضره أحمد الرئيسي رئيس اللجنة، وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وعبد الله الشحي المنسق الإعلامي، وعبد الرسول عبد الله المنسق العام، والعقيد ناصر الزري عضو اللجنة، ويوسف الرئيسي الراعي الرسمي وممثل شركة الفطيم للسيارات.

ووجه أحمد الرئيسي الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعمه الكبير للفعاليات بعجمان، والمشاركة في الحدث وهو ما يثري جميع الفعاليات في الإمارة، كما وجه الشكر إلى جميع الداعمين للحدث، منها الفطيم للسيارات ومواصلات عجمان ورؤية الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وغيرها من الشركاء، بجانب الدعم الكبير من جميع الهيئات والمؤسسات بعجمان.

وقال: الحدث هو رسالة إلى العالم بأن الإمارات، تنعم بالأمن والرخاء ليس فقط للمواطنين، بل أيضاً لجميع الجنسيات الذين يعيشون على أرضها، وهو ما يدفعنا لتقديم مستوى متميز في إخراج اليوم الرياضي بالشكل الذي يليق بسمعة الإمارات وتكون صورة حقيقية إلى العالم.