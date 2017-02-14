الطاهر يفتتح دوري الوزارات الكويتية للشطرنج

الكويت (الاتحاد)

افتتح هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات البطولة الثانية لدوري وزارات الكويت للشطرنج الذي ينظمه النادي الكويتي للألعاب الذهنية، تحت إشراف إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت، وذلك بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة يمثلون الوزارات الكويتية للدفاع والصحة والتربية والتعليم والعدل والكهرباء وبلدية الكويت والخطوط الجوية الكويتية وجامعة الكويت.

وحضر حفل الافتتاح، عادل العميري الأمين العام للنادي الكويتي للألعاب الذهنية الأمين العام للاتحاد الخليجي للشطرنج، وقام الطاهر بأداء نقلة الافتتاح في المباراة التي جمعت المهندسة آمنة العوضي التي تمثل وزارة الدفاع الكويتية مع المهندسة سعاد عبدالله الكندري التي تمثل جامعة الكويت.

وتقام منافسات البطولة، وفقاً للنظام السويسري من 5 جولات للسيدات، 7 جولات للرجال، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 90 دقيقة للمباراة، مع إضافة 30 ثانية للك نقلة حسب نظام فيشر لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي. ويتولى رئاسة الحكام الحكم الاتحادي فادي ملكاوي، والحكم عبير الرشيد

وقد أشاد الطاهر بجهود النادي الكويتي للألعاب الذهنية، مثمناً حرص النادي على نشر اللعبة بين منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يساعد على نشر الثقافة الشطرنجية في بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي، وصولاً إلى نشر اللعبة وتوسعة قاعدة الممارسين لها في الكويت.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الكويتي للألعاب الذهنية يضم 4 ألعاب، هي الشطرنج والدامة والبرويدج والدومينو.

ويتصدر منافسات بطولة الرجال اللاعب الدولي الكويتي بدر الهاجري وتصنيفه الدولي 2156 الذي يمثل بلدية الكويت، بينما تتصدر بطولة السيدات اللاعبة آمنة العوضي وتصنيفها الدولي 1402 وتمثل وزارة الدفاع الكويتية.