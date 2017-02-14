دورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات

دبي (الاتحاد)
انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة لدورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وتستضيف صالة الشيخة هند الرياضية وصالة المزهر الرياضية منافسات الألعاب الجماعية والريشة الطائرة، ويستضيف نادي الوصل منافسات ألعاب القوى، حيث أقيمت أمس منافسات الريشة الطائرة للفئة الأولى في صالة الشيخة هند بن مكتوم الرياضية، على أن تقام في الثامنة والنصف من صباح اليوم منافسات الريشة الطائرة للفئة الثانية، وتقام منافسات ألعاب القوى للفئة الثانية صباح اليوم في نادي الوصل، وتقام منافسات الألعاب الجماعية في شهري أبريل ومايو.
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وعقدت اللجنة المنظمة للدورة ورشة عمل حضرتها فوزية فريدون، مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير الدورة، ومريم بالهول، نائب مدير الدورة، وعدد من المدربات وممثلات المدارس المشاركة وممثلين من الاتحادات المدرجة ألعابها في الدورة، وتم خلال الورشة إلقاء محاضرة عن الرياضة أخلاق وريادة، وحاضرت فيها علياء جمعة «مدرب دولي» معتمد بمجلس دبي الرياضي، وتحدثت عن أهمية التعاون بين المدربات وبين المجلس، في تحفيز السلوك الإيجابي داخل الملعب والرياضة بشكل عام، والتحلي بالروح الرياضية، وأثر السلوك الأخلاقي والإيجابي في الرياضة، كما تم شرح اللوائح التنظيمية للدورة، وقدمتها أمينة الخالدي من مجلس دبي الرياضي، واستعرضت أهم النقاط والبنود التي تمت إضافتها على اللائحة، وأكدت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح.
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من جانبها، قالت مريم بالهول نائب مدير الدورة: نحن سعداء بانطلاقة النسخة الثالثة، التي تحظى باهتمام كبير من المدارس، وتشهد تنافساً قوياً بين الطالبات، وتعتبر الدورة فرصة طيبة للمشاركات لاكتساب مزيد من الخبرة في مختلف الألعاب من خلال التنافس بين المدارس لأجل حصد الألقاب. وأضافت: الدورة ستسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطالبات في المدارس المختلفة من خلال قضاء أوقات رائعة، بعيداً عن أجواء الدراسة وفي ظل تنافس رياضي شريف.