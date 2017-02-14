دورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة لدورة دبي للألعاب المدرسية للطالبات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتستضيف صالة الشيخة هند الرياضية وصالة المزهر الرياضية منافسات الألعاب الجماعية والريشة الطائرة، ويستضيف نادي الوصل منافسات ألعاب القوى، حيث أقيمت أمس منافسات الريشة الطائرة للفئة الأولى في صالة الشيخة هند بن مكتوم الرياضية، على أن تقام في الثامنة والنصف من صباح اليوم منافسات الريشة الطائرة للفئة الثانية، وتقام منافسات ألعاب القوى للفئة الثانية صباح اليوم في نادي الوصل، وتقام منافسات الألعاب الجماعية في شهري أبريل ومايو.

وتضم الدورة التي تقام للعام الثالث على التوالي، سبع ألعاب رياضية هي الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، كرة السلة، ولعبة الرجبي التي ستجرى مبارياتها تحت إشراف اتحاد الرجبي، وألعاب القوى التي تشمل الجري لمسافة 60 متراً، ودفع الجلة 3 كجم، والوثب الطويل، ويشارك في الدورة ثلاث فئات من الطالبات، الفئة الأولى لمواليد من 2006 إلى 2008، والفئة الثانية من 2003 إلى 2005، والفئة الثالثة من 1999 إلى مواليد 2002.

وعقدت اللجنة المنظمة للدورة ورشة عمل حضرتها فوزية فريدون، مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير الدورة، ومريم بالهول، نائب مدير الدورة، وعدد من المدربات وممثلات المدارس المشاركة وممثلين من الاتحادات المدرجة ألعابها في الدورة، وتم خلال الورشة إلقاء محاضرة عن الرياضة أخلاق وريادة، وحاضرت فيها علياء جمعة «مدرب دولي» معتمد بمجلس دبي الرياضي، وتحدثت عن أهمية التعاون بين المدربات وبين المجلس، في تحفيز السلوك الإيجابي داخل الملعب والرياضة بشكل عام، والتحلي بالروح الرياضية، وأثر السلوك الأخلاقي والإيجابي في الرياضة، كما تم شرح اللوائح التنظيمية للدورة، وقدمتها أمينة الخالدي من مجلس دبي الرياضي، واستعرضت أهم النقاط والبنود التي تمت إضافتها على اللائحة، وأكدت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح.

وقالت ميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، عضو لجنة رياضة المرأة بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للدورة: يحرص المجلس على الاهتمام برياضة المرأة ودعمها باستمرار، وينظم عدداً من الدورات الرياضية والمنافسات الخاصة بالعنصر النسائي، في إطار المساعي الرامية إلى تأهيل الرياضيات المواطنات وسعياً لاكتشاف مزيد من المواهب، دعماً لمنتخباتنا الوطنية والفرق التي تمثل الدولة في المسابقات الخاصة بالسيدات.

من جانبها، قالت مريم بالهول نائب مدير الدورة: نحن سعداء بانطلاقة النسخة الثالثة، التي تحظى باهتمام كبير من المدارس، وتشهد تنافساً قوياً بين الطالبات، وتعتبر الدورة فرصة طيبة للمشاركات لاكتساب مزيد من الخبرة في مختلف الألعاب من خلال التنافس بين المدارس لأجل حصد الألقاب. وأضافت: الدورة ستسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الطالبات في المدارس المختلفة من خلال قضاء أوقات رائعة، بعيداً عن أجواء الدراسة وفي ظل تنافس رياضي شريف.