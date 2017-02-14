ثنائية لمربط دبي بـ «دولية أبوظبي لجمال الخيل»

أبوظبي (الاتحاد)

خطفت خيول مربط دبي الأضواء خلال ثاني أيام فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول 2017، عندما أحرزت المركز الأول في اثنين من 5 أشواط أقيمت أول أمس على ميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، الذي يستضيف البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتشارك في البطولة التي تختتم غداً، 454 خيلاً تمثل 135 مربطاً و145 مالكاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتتوزع البطولة على 23 شوطاً، بالإضافة إلى البطولات الست. وشهد فعاليات اليوم الثاني، الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس منظمة الجواد العربي، والدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية بالسعودية، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

واستهلت المهرة «ع ج ساري» لمربط عجمان فعاليات اليوم الثاني بالفوز في القسم «ج» ضمن الشوط الثاني المخصص للمهرات عمر سنتين، وحققت 92.5 نقطة، تلتها في المركز الثاني «فريدة البستان» لمربط البستان، ونالت 91.8 نقطة، فيما حلت «دره الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ثالثة، وحققت 91.6 نقطة. وأحرزت «دي شيرين» لمربط دبي المركز الأول في الشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، وحققت 92.1 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «رشا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ونالت 91.3 نقطة، واحتلت «دي رعافة» المملوكة لفيدريكو جوردان المركز الثالث، محققة 90.7 نقطة.

وتصدرت «الأريام خلود» لمربط الأريام القسم «ب» من الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، ونالت 91.8 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «سهيلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني محققة 91.6 نقطة، أما المركز الثالث، فكان من نصيب «ميادة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ونالت 91.3 نقطة.