«لورا» تغرد بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية

محمد حسن (أبوظبي)

توجت الفرس «لورا» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف جان دي رويال، وبقيادة ريتشارد مولن «ثلاثية»، بطلة لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه 3 ملايين درهم، الذي أقيم يوم أمس الأول، ضمن حفل سباق نادي أبوظبي الحادي عشر لهذا الموسم، الذي تألف من 6 أشواط.

وتضمن الحفل كلاسيكية الإمارات للمهرات، بالإضافة إلى الجولة الحادية عشرة من سلسلة كأس مزرعة الوثبة المخصص لخيول الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وضمت حلبة سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم في الشوط الخامس، 12 خيلاً صاحبة الإنجازات الكبيرة في سباقات الفئة الأولى، وتركزت الأنظار نحو الثلاثي «محبوبة» التي تعرضت لكبوة كادت أن تسقط فارسه، والقوي «سنايبر دو مونلو»، و«أبو الأبيض» وصيف السباق التحضيري، بجانب مجموعة من الخيول القوية في هذه المسافة الطويلة للسباق التي تحتاج تكتيكاً خاصاً يناسب مجريات السباق.

وجاءت بداية السباق سريعة لمصلحة الجواد «تورش» أرنب السباق، ومن خلفه «فيرساس باي»، وظلت مجريات السباق تجري على هذا المنوال حتى الوصول إلى اللفة الأولى، وعند الوصول إلى اللفة الأخيرة، بادر مولن على صهوة «لورا» إلى الصدارة، بعد أن كانت تركض وسط الخيول.