برشلونة يتحدى طموحات سان جيرمان في «حـــديقة الأمراء»

برشلونة (د ب أ)

عندما يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، سيعتمد الفريق «الكتالوني» بشكل كبير على النجم الأوروجوياني لويس سواريز، أملاً في أن يكرر إنجازه السابق أمام الفريق نفسه. وكان سواريز قد سجل ثنائية في شباك سان جيرمان قبل موسمين، ساهمت في تأهل برشلونة بفوز كبير، على حساب الفريق الفرنسي، إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

وواصل سواريز تألقه خلال تلك النسخة، حيث سجل في شباك يوفنتوس الإيطالي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين، والتي انتهت بفوز برشلونة 3/‏ 1، ليتوج الفريق باللقب في أول موسم لسواريز بين صفوفه.

وتأتي مباراة الغد في الوقت الذي يقدم فيه سواريز مستويات تهديفية جيدة، حيث سجل ثنائية للفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على ديبورتيفو ألافيس 6/‏ صفر ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليرفع اللاعب الأوروجوياني رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري.

ورفع سواريز رصيده مع برشلونة هذا الموسم في كل المسابقات إلى 25 هدفاً، كما رفع إجمالي عدد أهدافه بقميص الفريق الكتالوني إلى 109 أهداف. وعادل سواريز بذلك الرقم المسجل باسم لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، مع الفريق، ليتقاسم معه المركز العاشر في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ النادي.