52% من أهداف «الجولة 18» صناعة «الركلات الثابتة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

شهدت الجولة الـ 18 لدوري الخليج العربي، تسجيل 23 هدفاً، منها 12 هدفاً عن طريق «الركلات الحرة»، وهو ما يمثل 52% من جملة أهداف الأسبوع، وللمرة الأولى، منذ انطلاق الموسم الحالي، تتفوق الركلات الثابتة على الألعاب المتحركة في مجموع أهداف أي جولة، حيث شهد الأسبوع الأول تقارباً ملحوظاً بين طريقتي تسجيل الأهداف، بعدما أحرزت الأندية 10 أهداف من الكرات المتحركة، مقابل 9 أهداف عبر الثابتة، وبعد الأسبوع الرابع الذي شهد تسجيل 10 أهداف من الألعاب الثابتة مقابل 13 هدفاً لـ «المتحركة»، لم يظهر هذا التقارب في أي جولة لاحقة حتى جاءت «الجولة 18» التي تفوقت فيها الكرات الثابتة للمرة الأولى!!.

واهتزت الشباك بـ 6 أهداف هذا الأسبوع من ركلات الجزاء، وهو ما حدث في الجولة الأولى أيضاً من الدوري، ليرتفع إجمالي حصاد الأهداف من ركلات الجزاء إلى 40 هدفاً من إجمالي 51 ركلة جزاء محتسبة بنسبة نجاح 78.4%، وبمعدل إحراز ركلتي جزاء تقريباً في كل جولة، ويتصدر «فخر أبوظبي» و«الفرسان» قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف من ركلات جزاء، بعدما أحرز كل منهما 5 ركلات، رغم إهدار الجزيرة أربع ركلات أخرى، نصيب علي مبخوت منها ثلاث ركلات، مقابل ركلة واحدة مهدرة من السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الأهلي.

أما على الجانب الآخر، فإن شباك «السماوي» اهتزت بسبع ركلات جزاء، وهو الفريق الأكثر تعرضاً لذلك، ولم يتمكن حراسه من التصدي لأي ركلة جزاء احتسبت على الفريق، يليه «الملك» و«فارس الغربية»، بعدما تلقى مرمى كل منهما 5 أهداف، عبر ركلات الجزاء، وتصدى الظفرة لركلة جزاء أخرى في مواجهة الجزيرة، خلال الجولة الثالثة عشرة.

ويأتي علي مبخوت في صدارة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء، حيث أحرز 5 ركلات، يليه ماكيتي ديوب بأربعة أهداف، سجل ثلاثة منها مع الظفرة، وعمر عبد الرحمن الذي أحرز ثلاث ركلات جزاء لمصلحة «الزعيم» بنسبة نجاح 100%، حيث لم يهدر «عموري» أي ركلة جزاء، ويعتبر مبخوت الأكثر تعاملاً مع ركلات الجزاء، حيث انبرى لتسديد 8 ركلات جزاء، سجل منها 5 ركلات وأهدر ثلاثاً، بنسبة نجاح 62.5%، يليه ديوب أيضاً الذي سدد خمس ركلات، محرزاً أربعاً منها بنسبة نجاح 80%، أما عن المزاحم لمبخوت على صدارة الهدافين، وهو البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم «الإمبراطور»، فأحرز ركلة جزاء واحدة، وأهدر أخرى بنسبة نجاح 50%.