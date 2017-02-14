فيصل: لم أتدخل في مفاوضات الأهلي مع أحمد خليل

وليد فاروق (دبي)

شدد فيصل خليل نجم الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق، على أن ليس له أي علاقة بتأخر مفاوضات الأهلي مع شقيقه أحمد خليل، لتجديد التعاقد معه، إلى هذا التوقيت وقبل أيام قليلة من دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من العقد. وترددت شائعات أن سبب تأخر حسم تجديد عقد أحمد خليل، يعود إلى مطالبته بصرف المستحقات المتأخرة لشقيقه فيصل، والتي لم يحصل عليها، منذ انتهاء عقده مع «الفرسان» موسم 2013، وهو ما نفاه فيصل جملة وتفصيلاً.

وقال فيصل في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: لم أتحدث مع أحمد إطلاقاً في أي أمور تخصني مع الأهلي، لأن مثل هذه الأمور لو صحت، لكانت تخصني أنا والأهلي فقط، وليس لأحمد دخل فيها، وبالتالي لماذا يحاول البعض الزج باسمي في موضوع مفاوضات قائد وهداف الأهلي، قبل أن يكون شقيقي؟.

وأوضح لاعب الأهلي والوصل والشعب السابق، أن عقده مع الأهلي انتهى في سبتمبر 2013، ومن وقتها لم يتحدث إطلاقاً في موضوع وجود مستحقات له متأخرة من عدمه، ولم يقدم على أي تصرف أو شكوى، وبالتالي فإن هذا الأمر يخصه هو فقط وناديه الذي تنتمي عائلته كلها إليه، مبدياً استغرابه من محاولة البعض الزج باسمه الآن بغرض تشويه صورته هو وأحمد، خاصة أن مثل هذه الأمور «سرية»، ولا يعرفها سوى أطرافها، معتبراً أن ما يحدث حالياً يجعل هناك شكوكاً في أمور غير طبيعية في هذا الشأن.

وشدد خليل على أن هناك فارقاً بين فيصل وأحمد وقال: إذا كان فيصل اعتاد تحمل الضغوط خلال فترة وجوده في «المستطيل الأخضر»، فإن أحمد على العكس من ذلك، وليس له علاقة بأي ضغوط، وقال: أقسم بالله لم أتحدث مع أحمد أو العكس، في موضوع صحة وجود مستحقات لي من عدمه، ولم أسأله نهائياً عن هذا الموضوع، فهو قائد الأهلي ولاعب محترف يعرف ما له وما عليه.