«الانتخابات» تدرس النظام الأساسي في السعودية ومصر والأردن

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة الانتخابات اجتماعها الثاني صباح اليوم، بمقر اتحاد الكرة، ولا تزال اللجنة في طور دراسة المقترحات الأساسية التي تنوي طرحها، ضمن مشروعها المتكامل لتعديل وتغيير لائحة الانتخابات الحالية، والتي لاقت بعض الانتقادات من أعضاء الجمعية العمومية، ما استدعى تكليف اللجنة خلال مدة عملها بالدورة الحالية، بدراسة التعديلات الأنسب، والتي تشكل إضافة جديدة تتماشى مع متغيرات المرحلة. واستقرت اللجنة في اجتماعها الأول مطلع فبراير الجاري، برئاسة محمد العامري وحضور محمد كاهور، وحمدان رشود الزيودي، وحسن علي المرزوقي، على أفكار عدة لدراستها في اجتماعات دورية، تعقدها كل أسبوعين، ويأتي الاجتماع الثاني اليوم، للاستقرار على استعراض بعض التجارب المجاورة، خاصة أن اللجنة ترغب في الاطلاع على 3 تجارب واقعية بالمنطقة، عبر الاطلاع على النظام الأساسي لاتحادات الكرة، في السعودية ومصر والأردن.

وترغب لجنة الانتخابات في الوقوف على نظام القوائم مثل المطبق في مصر، أو نظام التعيين المباشرة لبعض الأعضاء، وهو مطبق في الأردن عبر تعيين 5 أعضاء، بينما النظام السعودي يجمع بين التعيين، والوزن الانتخابي للأندية، حيث يتم تعيين 4 أعضاء، كما أن للأندية المحترفة وزناً تصويتياً يزيد على وزن أندية الدرجتين الأولى والثانية هناك.

وتفيد المتابعات أن الآراء تباينت في التفاعل، مع مقترح الوزن التصويتي لأنديتنا، وفق رؤية لجنة الانتخابات، على الرغم من وجود ردود فعل إيجابية بشكل عام، على مقترحات التعديل المقترح ويتم دراسته حالياً، حيث طرحت اللجنة فكرة، أن يكون صوت النادي المحترف بـ 3 أصوات، والنادي في الدرجة الأولى المشاركة بفريق أول في البطولة بصوتين، بينما نادي الدرجة الأولى غير المشارك بفريق أول صوت واحد، عند التصويت على القرارات، ووفق مقترح اللجنة ستكون أصوات الأندية المحترفة 42 صوتاً، وأصوات أندية الأولى بدوري الهواة 24 صوتاً، إضافة إلى 8 أندية غير مشاركة ولها 8 أصوات.

ويرى البعض أن أندية الأولى تتعرض للظلم من هذا المقترح، بينما التجارب المطبقة حالياً، تثبت أن هذا النظام هو الأمثل، خاصة أنه يمنح خصوصية للقرارات الخاصة بأندية المحترفين، وتدرس اللجنة تقسيم العملية الانتخابية، بحيث تنتخب الأندية المحترفة رئيسها و4 أعضاء، كما تنتخب أندية الأولى أيضاً 4 أعضاء في المجلس، ويتأهل رئيس لجنة دوري المحترفين، والتي يتم العمل حالياً على تحويلها إلى «رابطة للمحترفين» كما كانت، ليصبح نائباً لرئيس الاتحاد، أما النائب الثاني، فرأت اللجنة في تعديلاتها المقترحة، إلغاء منصب النائب الثاني للرئيس والاكتفاء بنائب واحد فقط.