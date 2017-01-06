جمعية المدققين تخرج الدفعة الثالثة من «حصاد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية المدققين الداخليين بالإمارات العربية المتحدة في أبوظبي مؤخراً، حفل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج حصاد، وهو برنامج تدريبي مكثف في مجال التدقيق الداخلي للمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إطلاق البرنامج عام 2015 ويدار على مدار 3 أشهر، ويهدف لتعزيز خبرات المتدربين ودعم كفاءاتهم المهنية، وإعدادهم للتعامل مع المزيد من المسؤوليات والتحديات المهنية داخل مؤسساتهم، ويقدّم البرنامج بالتعاون مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين وهم كليات التقنية العليا وشركة بروتيفيتي وشركة بي أر سي.

وأقيم حفل التكريم بحضور كل من عبد القادر علي عبيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحمد بسيوني المدير التنفيذي لشركة بروتيفتي، ونعيمة المنهالي مديرة التدقيق الداخلي بالمعهد البترولي بأبوظبي وعضو مجلس إدارة جمعية المدققين وأحمد رفعت المدير المساعد بشركة بروتيفيتي.

وقد تضمنت الدفعة الثالثة 6 متدربين استطاعوا اجتياز البرنامج في التدقيق الداخلي من مختلف قطاعات الدولة من شركات مبادلة، وبنك أبوظبي الوطني، وشركة تبريد.