محمد بن راشد يأمر «طيران الإمارات» بنقل الجماهير إلى الكويت

دبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوامر لـ«طيران الإمارات» بتوفير طائرة A380 لنقل مشجعي «الأبيض»، مجاناً إلى الكويت، لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج غداً.

أعلن ذلك، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وذلك في إطار تضافر كل الجهود خلف منتخبنا الوطني لتحقيق اللقب الغالي.

كما أمر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة بتوفير 3 طائرات لنقل مشجعي منتخبنا إلى الكويت، للوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني في المهمة الوطنية من أجل تحقيق الفوز باللقب.

وقرر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان تخصيص طائرة لنقل جماهير «الأبيض» مجاناً إلى الكويت لدعم مسيرة منتخبنا، ومؤازرة الفريق حتى يحقق هدف التتويج باللقب.