«داماك»: إطلاق فلل «بوتيك» بـ1.35 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أطلقت داماك، مجموعة فلل «كنسينجتون بوتيك» ضمن مشروع «أكويا أكسجين»، ومجموعة فلل «بيفرلي هيلز بوتيك» في مشروع «أكويا من داماك». ومن خلال الإطلاق الجديد، ستُتاح أمام عملاء داماك فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفلل التي توفر نمط حياة متميزا في مواقع مختلفة حول ملاعب الجولف وفي قلب المشروعين التطويريين المتكاملين.

وتم طرح فلل «كنسينجتون بوتيك» للبيع في دبي أمس. وتبدأ أسعار الوحدات المفروشة متكاملة الخدمات من 1.35 مليون درهم بخطة سداد ميسرة على ثلاث سنوات ونصف. كما سيتم طرح فلل «بيفرلي هيلز بوتيك» للبيع غدا السبت. وتُستوحى تصاميم فلل «كنسينجتون بوتيك» من أجواء حي كنسينجتون الفاخر في لندن الذي يُعَد عنواناً للترف والتميز والرقي، وتتميز الوحدات بتصميمها المعماري الفخم والمساحات الخارجية الأنيقة والألوان المفعمة بالحيوية. ومع موقعها الفريد ضمن المجتمع السكني الفاخر، تُعَد فلل «كنسينجتون بوتيك» ملاذاً مثالياً للابتعاد عن صخب الحياة اليومية وازدحامها. وتتميز الوحدات المفروشة متكاملة الخدمات بتجهيزاتها التي توفرها «داماك ميزون»، وتُطرح بأحجام وترتيبات مختلفة لتلائم كافة الأذواق والاحتياجات، لا سيما مع موقعها المتميز في مجتمع الجولف المرموق والإطلالات الخلابة لملعب «ترامب وورلد جولف كلوب، دبي». ويضم المشروع «كلوب هاوس» هو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويحتوي على سبا فاخر وعدد من المطاعم الراقية. وقال نايل مكلوجلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: «تلائم مجموعة فلل ’كنسينجتون بوتيك‘ من يفضلون الراحة والحصول على الخدمات بدون جهد أو توتر، إذ توفر لهم تجربة معيشة فاخرة ذات خدمات متكاملة مميزة في مشروع ’أكويا أكسجين‘ المرتقب. وانطلاقاً من هذا المفهوم أيضاً، تتوافر فلل ’بيفرلي هيلز بوتيك‘ في مشروع ’أكويا من داماك‘ بعدة تصاميم وأحجام، وتتضمن خدمات متنوعة مصممة حسب الطلب ليستمتع العملاء بأفضل نمط حياة ممكن من خلال تجربة معيشة فاخرة لا تُضاهى. وتستكمل مجموعة الفلل الفريدة أناقتها وتميزها بوجودها ضمن أحد أفضل مجتمعات الجولف في دبي، خاصة مع ملعب «ترامب إنترناشيونال جولف كلوب، دبي».