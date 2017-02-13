5 علامات على أنكِ تأكلين أقل من اللازم

(الاتحاد نت)

عادة ما تنصب شكاوى الكثير من النساء على معاناتهن من ازدياد الوزن جراء الإفراط في الأكل أو التكاسل عن ممارسة الرياضة. لكن هناك فئة أخرى تشكو من شيء مختلف تماماً. فعددٌ لا بأس به من النساء اللواتي يمارسن الرياضة بشكل منتظم، ربما يعانين من مشكلات صحية، بسبب عدم التوازن بين ما يبذلنه من مجهود وما يتناولنه من طعام، وهو ما يطلق عليه الأطباء اسم متلازمة «ثالوث اللاعبة».

ويعود هذا الاسم إلى أن الآثار الصحية السلبية لعدم تناول الرياضيات قدراً كافياً من الغذاء، تتجسد في الأساس في معاناتهن من اضطراب الدورة الشهيرة وتراجع النشاط والطاقة وهشاشة العظام.

ومما يفاقم الأمر، أن بعض المصابات بهذه المتلازمة لا يدركن ذلك، وهو ما دعا مجلة «تايم» الأميركية إلى ذكر 5 مؤشرات تفيد بمعاناة المرأة الرياضية من تلك المشكلة.

1 -‬ تجنب تناول الطعام بعد التمارين:

تتحاشى العديد من الرياضيات تناول الطعام بعد تمارينهن الرياضية، اعتقاداً منهن أن ما سيحصلن عليه من سعراتٍ حرارية بسبب وجبةٍ مثل هذه، يعني أن المجهود الذي بذلنه لحرق السعرات خلال التمارين سيذهب هباءً منثورا. لكن الأمر لا يمضي على هذه الشاكلة، فالجسم يحتاج بعد ممارسة الرياضة إلى الحصول على مواد غذائية صحية مفيدة مثل الخضروات والفواكه لمساعدة الخلايا على استرداد نشاطها بعد الإرهاق الذي أصابها خلال التدريبات الشاقة.