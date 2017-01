6.6 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال 2016

دبي (الاتحاد)

بلغت مبيعات سوق دبي الحر خلال العام الماضي 6.673 مليار درهم (1.85 مليار دولار) في عام 2016.

وأعرب كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحر، عن سعادته بالأرقام التي حققتها مبيعات 2016، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحر، على دعمه المتواصل للسوق.

وأضاف: «أضم صوتي إلى سموه في توجيه الشكر إلى طاقم عمل سوق دبي الحر الرائع، وإلى الموردين، وكذلك عملائنا الذين يسهمون بقوة في نمو السوق ونجاحه».

وافتتح سوق دبي الحر في 24 فبراير 2016 منافذه في الصالة D التي تعد الأحدث في مطار دبي الدولي، وأضافت بذلك 7000 متر مربع إلى إجمالي مساحة السوق الحر في مطارات دبي لتصبح 36 ألف متر مربع.

حلت مبيعات السجائر والتبغ في المركز الثاني بمبيعات السوق الحرة في دبي خلال العام الماضي محققةً 578.53 مليون درهم (160.70 مليون دولار)، ومستحضرات التجميل في المركز الثالث بمبيعات وصلت إلى 535.65 مليون درهم (148.80مليون دولار) والسكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة 517.48 مليون درهم (143.75 مليون دولار).

وسجلت مبيعات صالات «المغادرون» التي تشكل 86% من إجمالي المبيعات السنوية 5.782 مليار درهم (1.60 مليار دولار). ونفَّذ السوق في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين 27,119 مليون معاملة بيع في 2016، بمعدل 74,097 معاملة بيع يومية، وقاد الأداء العالي المستوى للسوق إلى حصوله على 28 جائزة العام الماضي.

وأشار ماكلوكلين إلى أن خطط السوق الحر لموسم 2017 تشمل تحسين عروض التجزئة في الصالة (C) بمطار دبي الدولي وكذلك في مبنى صالة المسافرين بمطار آل مكتوم الدولي، وتابع قائلاً: افتتحنا مؤخراً منافذ سوق دبي الحرة في الأماكن التي تربط الصالة (C) بالصالة (B)، وسنعمل خلال العام على تجديد شامل لمنافذ التجزئة في باقي صالات «المغادرون»، إضافة إلى الصالة (C). ونتطلع إلى تطوير أعمال سوق دبي الحر في قطاع الترفيه، وقد افتتحنا القرية الأيرلندية الثانية في دبي باركس ومجمع المنتجعات في ديسمبر 2016، في حين يواصل فندق جميرا كريك سايد أداءه الجيد ويقدم لنا هذا العام منافذ جديدة للمأكولات والمشروبات. ويستمر سوق دبي الحر خلال الفترة المقبلة في تنفيذ أجندته الحافلة بالأحداث والحملات الترويجية، وتشمل بطولات سوق دبي الحر للتنس التي يحتضنها ستاد سوق دبي الحر للتنس خلال الفترة من 19 فبراير إلى 4 مارس.