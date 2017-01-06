أسواق الأسهم المحلية تستهل 2017 بمكاسب 12,6 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال في الدولة مكاسب مهمة مع بداية العام الجديد 2017، حيث بلغت الزيادة في القيمة السوقية خلال الأسبوع الأول من التداولات نحو 12,6 مليار درهم، بدعم من مشتريات مستثمرين أجانب بلغت قيمة صافي تداولاتهم خلال الأسبوع نحو 200 مليون درهم محصلة شراء.

وتوزعت حصيلة صافي الاستثمار الأجنبي على سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 87 مليون درهم و113 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وحقق سوق العاصمة أبوظبي ارتفاعاً في القيمة السوقية بقيمة 5 مليارات درهم خلال الأسبوع الأول من 2017، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4602 نقطة، تعادل قيمة سوقية إجمالية بلغت 449,2 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 1,22% في المؤشر العام للسوق، مقارنةً مع 4546 نقطة، بقيمة سوقية تعادل 444,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

كما حقق سوق دبي المالي زيادة في القيمة السوقية بلغت قيمتها 7,6 مليار درهم خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق إلى 3628 نقطة، لتصل القيمة السوقية إلى 345 مليار درهم تقريباً، مقارنةً مع 3531 نقطة بنهاية عام 2016 بقيمة سوقية إجمالية بلغت 337,4 مليار درهم.