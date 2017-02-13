الملكة إليزابيث تبحث عن مدير لحسابها على تويتر

لندن (د ب أ)
أعلن قصر باكينجهام عن الحاجة إلى موظف يدير الحساب الشخصي للملكة إليزابيث الثانية على «تويتر»، وذلك مقابل راتب 30 ألف جنيه استرليني سنوياً.
وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أمس الأحد أن الإعلان عن الوظيفة قد نشر في الموقع الرسمي للملكة على الإنترنت، لطلب مسؤول للتواصل الرقمي.. وسيتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر وإطلاع العالم على أنشطتها والدور الشعبي الذي تضطلع به العائلة الملكية.
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وحسب الإعلان، لا بد أن يكون المرشح المناسب للوظيفة حاصلاً على شهادة جامعية ولديه نظرة مستقبلية، وخبيراً في إدارة المواقع الإلكترونية، ويمتلك ذوقاً ابتكارياً وإبداعياً».