السويسريون يوافقون على تسهيل تجنيس الجيل الثالث من المهاجرين

زوريخ (وكالات)

أظهرت نتائج نشرتها وسائل الإعلام، أن الناخبين السويسريين وافقوا في استفتاء أمس على تبسيط إجراءات منح الجنسية لأحفاد مهاجرين، وهو إجراء يعارضه اليمين الشعبوي الذي لا يرغب في حصول عدد كبير من المسلمين على الجنسية. وأيدت غالبية في الكانتونات مقترح الحكومة، حسبما أفاد التلفزيون ووكالة الأنباء السويسريين.

وبحسب استطلاع، فإن 59 بالمئة من الناخبين وافقوا على مقترح الحكومة. وأقر جان لوك ادور نائب الاتحاد الديمقراطي للوسط الذي يملك أكبر عدد من النواب في مجلس النواب، وهو أيضاً احد رئيسي لجنة تعارض تبسيط منح الجنسية، بهزيمته.

وكانت هذه اللجنة ألصقت أمام محطات القطار والأماكن المزدحمة في المدن ملصقاً يظهر امرأة ترتدي نقاباً مع عبارة تقول، «لا لعمليات التجنيس غير المراقبة». ويهدف مشروع الحكومة الى تسريع إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي، ويضع عدة شروط لذلك منها أن يكون مولوداً في سويسرا.

ومن أجل تبني هذا القانون الفدرالي، يفترض أن توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات الـ 26 التي تتشكل منها سويسرا.

ويمكن أن يستفيد نحو 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الإجراءات في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة، لكن الحكومة تقول إن نحو 2300 شاب يمكن أن يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة. وتقول الحكومة، إن «هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا بعض حياتهم في سويسرا لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر»، مؤكدة أن «وطنهم هو سويسرا».