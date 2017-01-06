1.9 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، نحو مليار و882 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، على مدى 4 أيام عمل، تسجيل 616 مبايعة بقيمة 1.044 مليار درهم، منها 350 مبايعة للأراضي بقيمة 687 مليون درهم و266 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 357 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة رأس الخور الصناعية الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في السطوة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 113 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.