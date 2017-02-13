البيت الأبيض يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة

واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أمس، أنه يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة بعد تعليق القضاء للمرسوم الأول الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير، وأثار استهجاناً حول العالم.

وقال مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر لقناة فوكس الإخبارية، «ندرس جميع الخيارات المتاحة» على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا، أو إصدار مرسوم جديد.

وأضاف المستشار الذي يقف وراء الإجراءات الأولى ضد الهجرة في إدارة ترامب، «لا شك بتاتاً في صلاحيات الرئيس»، مؤكداً أن «الرئيس يملك سلطة.. منع أفراد معينين من دخول الأراضي».

وسبق أن تحدث ترامب أمس عن احتمال إصدار مرسوم جديد، موضحاً أنه قد يعلن إجراءات جديدة «اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء».

وأكد ميلر درس إجراءات إضافية، مندداً بشدة بقرار القاضي الفدرالي الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الأول بشأن الهجرة، والذي هدف بحسب الرئيس الى وضع خطة جديدة لإجراء «تدقيق مشدد» في هويات طالبي تأشيرات الدخول.

صباح أمس، أكد ترامب في تغريدة على تويتر أن 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 فبراير «في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة» أتوا من البلدان السبعة المحظورة (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحاً إلى أن تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترامب خطيرة.

وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب، وحظر فيه مؤقتاً الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ علق قاض فدرالي في سياتل مفاعيله في 3 فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس التعليق. وقال المستشار أيضاً، «يجب ألا يستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول أشخاص لا يكنون محبة لبلدنا ودستوره». لكن احتمال إصدار مرسوم معدل من شأنه تجاوز المحاكم آثار مخاوف المعسكر الديموقراطي الذي يندد بسياسة لدى الإدارة الجديدة تستهدف المسلمين. وقال السناتور الديموقراطي بن كاردن لقناة فوكس، «هذا سيساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد» أنصار و«سيشكل خطراً على الأميركيين في الخارج».

ودافع ترامب أمس عن أولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته استهدفت أشخاصاً يعتبرون مجرمين، وأثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة. وكتب على تويتر، إن «قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة»، مضيفاً أن «أفراداً في عصابات ومهربي مخدرات، وآخرين يتم طردهم».