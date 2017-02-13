كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً

واشنطن، سيؤول (وكالات)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً نحو البحر في الساعات المبكرة من صباح أمس في أول اختبار صاروخي من نوعه منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشارت إدارته إلى أن رد واشنطن سيكون محسوباً لتجنب تصعيد التوتر.

وأُطلق الصاروخ باتجاه بحر اليابان في خطوة أثارت غضب اليابان وكوريا الجنوبية التي اعتبرتها «استفزازاً» لاختبار الرئيس الأميركي الجديد. واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور الولايات المتحدة هذه التجربة «غير مقبولة»، وهي الأولى لصاروخ بالستي تجريها بيونج يانج بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر.

ولم يعلق ترامب مباشرة على التجربة التي تشكل انتهاكا لقرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، واكتفى بتأكيد دعم بلاده لطوكيو «100%».

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إن الصاروخ أُطلق نحو الساعة 07.55 بالتوقيت المحلي أمس من قاعدة بانجيون الجوية في غرب كوريا الشمالية، لافتة إلى أنه حلق شرقا باتجاه بحر اليابان. وقال متحدث باسم الوزارة إن الصاروخ عبر نحو 500 كلم قبل أن يسقط في المياه مضيفاً أن طرازه لم يحدد بعد. أضاف بيان الوزارة أن التجربة «تهدف إلى لفت الانتباه العالمي إلى كوريا الشمالية من خلال عرض قدراتها النووية وفي مجال الصواريخ»، وتابع «نعتقد أيضا أن الأمر يتعلق باستفزاز مسلح يهدف إلى اختبار رد فعل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس ترامب».