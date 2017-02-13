عودة 1500 أسرة إلى سرت بعد تحريرها من داعش

سرت، طرابلس (وكالات)

قال المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن عدد الأسر النازحة التي عادت إلى مدينة سرت تجاوز 1500 أسرة، وذلك بعد مرور نحو شهرين على استعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك صباح أمس، إن المرحلتين الأولى والثانية من مراحل عودة النازحين، سجلت عودة 576 عائلة بالحي السبعين، و940 عائلة بالحي السكني رقم ثلاثة بالمدينة.

وبدأ استقبال النازحين العائدين يوم الأحد الماضي، حيث عاد خلال أول يومين فقط 404 عائلات، وقُسمت المدينة إلى مربعات لتنظيم العودة إليها، فبعض المناطق باتت محظورة وغير صالحة للحياة، نظراً لوجود الألغام، أو لحاجتها إلى إعادة الإعمار بعد سبعة أشهر من الحرب.

وكان عضو المركز الإعلامي في البنيان المرصوص عبد الوهاب الحداد قد قال في وقت سابق، إن عودة السكان ستكون على ست مراحل، حيث يجري حصر أعداد الأسر النازحة من خلال التدقيق في هويات أفرادها، وتعبئة نموذج خاص لذلك.