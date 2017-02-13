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إصابة البغدادي بقصف جوي على القائم
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تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017

بغداد (وكالات)

أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي أصيب بقصف جوي على مدينة القائم بالقرب من الحدود السورية امس.

وتخوض القوات العراقية، مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي، معارك مع تنظيم «داعش» في شمال وغرب البلاد. ولم تذكر المصادر هوية الجهة التي نفذت القصف الجوي.

وقال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، إن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، قد أصيب في ضربات جوية.

وأعلن أبو رغيف على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن معلومات استخبارية وردت تؤكد إصابة البغدادي خلال 3 ضربات جوية استهدفت اجتماعات للتنظيم في مناطق «عكاشات» و«الزلة» و«العبيدي». وأضاف الخبير الأمني، أن القصف أسفر عن مقتل عشرات المسلحين الأجانب.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها لا تملك معلومات عن إصابة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قال متحدث باسم البنتاغون: «لم نسمع عن ذلك قط». ... المزيد
     
 

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