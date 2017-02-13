وزير الدفاع البريطاني: هاجمنا 300 هدف في الموصل

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أن قوات بلاده استهدفت 300 هدف في الموصل والمناطق المحيطة بها، وأنها قدمت الدعم، لا سيما في مجال التدريب والاستشارات، إلى نحو 40 ألفاً من أفراد القوات العراقية، بمن فيهم 7 آلاف من البشمركة (القوات الكردية).

وتوقع فالون خلال زيارة له إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن يتخلص العراق من تنظيم داعش في العام 2017.

وقال فالون خلال مؤتمر صحفي في أربيل، «أنا مسرور لرؤية شرق الموصل محرراً، ولأن عملية استعادة غرب الموصل ستنطلق قريباً».

وقال الوزير البريطاني، «نتوقع أن يتم طرد داعش من المدن الرئيسة في العراق عام 2017». لكن فالون أشار إلى أن استعادة الرقة، في سوريا حيث ينشط التحالف الدولي أيضاً، قد تكون «أكثر تعقيداً بسبب الحرب الأهلية».