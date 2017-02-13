أردوغان: الجيش التركي وسط «الباب» ومستمرون لتحرير الرقة

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن قواته التي تشن هجوماً داعماً لفصائل سورية معارضة دخلت إلى وسط مدينة الباب، معقل تنظيم داعش الإرهابي في محافظة حلب، مؤكداً أن استعادتها باتت «مسألة وقت». وتشهد الباب آخر أبرز معاقل داعش في محافظة حلب، معارك عنيفة أمس بين القوات التركية والفصائل المنضوية في عملية «درع الفرات» من جهة وداعش من جهة أخرى، تزامناً مع إعلان أردوغان أن استعادة المدينة «لم تعد إلا مسألة وقت».

وقال للصحفيين في إسطنبول، «الباب تهاجم من جميع الاتجاهات وقواتنا دخلت إلى وسطها»، لافتاً إلى أن داعش «بدأ انسحابه التام من الباب». وأضاف أردوغان أن بلاده لن تتوقف بعد استعادة الباب، مؤكداً أنها ليست «الهدف النهائي» مع تأكيد أن أنقرة لا تريد البقاء في سوريا.

قال إن «هدفنا النهائي تنظيف المنطقة برمتها من داعش»، موضحاً أن «القاعدة الرئيسة لداعش ليست الباب، بل الرقة. ستتخلص المنطقة من الإرهاب بعد تنظيف الرقة»، المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي في سوريا.

سبق أن ألمحت تركيا إلى احتمال تحويل جهودها إلى الرقة بعد استعادة الباب، فيما بحث رئيسها رجب طيب أردوغان معركة الباب والرقة في اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.