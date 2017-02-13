إصابة فلسطينيين إثر تعرضهما للطعن في بئر السبع

القدس، رام الله (الاتحاد)

تعرض عاملان فلسطينيان من سكان مدينة بئر السبع بالنقب المحتل، امس الأحد، للطعن على يد يهودي متطرف. وقال الناشط خالد أبو خرمة، إن عاملي نظافة فلسطينيين تعرضا للطعن في أحد شوارع بئر السبع من قبل شاب يهودي متطرف، وأصيبا بجراح متوسطة.

وأفاد بأنه تم إحالة العاملين إلى مستشفى «سوروكا» بالمدينة. من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، «إنها فتحت ملف تحقيق في ملابسات الاعتداء، ولم تكشف بعد خلفية الاعتداء وما إذا كانت قومية أم جنائية وأسبابه».

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، بأن «الشرطة قامت لاعتقال المشتبه بالطعن وهو شاب يهودي في العشرينيات من عمره».

واقتحم مستوطنون متطرفون، امس الأحد، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب المغاربة عقب انتهاء اقتحامات المستوطنين. وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، أن 30 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة. وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية واصلت فرض قيودها وإجراءاتها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.