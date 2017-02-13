إصابة فلسطينيين إثر تعرضهما للطعن في بئر السبع

القدس، رام الله (الاتحاد)
تعرض عاملان فلسطينيان من سكان مدينة بئر السبع بالنقب المحتل، امس الأحد، للطعن على يد يهودي متطرف. وقال الناشط خالد أبو خرمة، إن عاملي نظافة فلسطينيين تعرضا للطعن في أحد شوارع بئر السبع من قبل شاب يهودي متطرف، وأصيبا بجراح متوسطة.
وأفاد بأنه تم إحالة العاملين إلى مستشفى «سوروكا» بالمدينة. من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، «إنها فتحت ملف تحقيق في ملابسات الاعتداء، ولم تكشف بعد خلفية الاعتداء وما إذا كانت قومية أم جنائية وأسبابه».
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واقتحم مستوطنون متطرفون، امس الأحد، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة.
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