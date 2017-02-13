الداخلية الكويتية: الأوضاع الأمنية على الحدود العراقية جيدة

الكويت (د ب أ)
أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان فهد الفهد أمس، أن المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد أي تجمعات غير طبيعة، وأن الحركة التجارية مستمرة كالمعتاد.
وأوضح الفهد، خلال لقائه عدداً من الصحفيين والإعلاميين أمس بمقر وزارة الداخلية، أن «ما يحدث من بعض الدول المجاورة هي صراعات سياسية داخلية لا شأن للكويت بها»، لافتا إلى أن الأوضاع الأمنية على الحدود جيدة، وأن جميع القطاعات المعنية تقوم بمهامها بكل كفاءة واقتدار. وشدد على أهمية دور الإعلام في نقل ما يقدمه رجال الأمن من تضحيات وواجبات وإبراز دورهم في العمل على مكافحة الجريمة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
|
وأضاف أن ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية هدفها تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن وسلام الوطن والمواطنين.
|