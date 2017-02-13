الإمارات تشارك في اجتماعات البرلمان العربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

القاهرة (وام)

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بالمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أعمال اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي بالقاهرة للتحضير للاجتماع الثالث لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر غداً بمقر جامعة الدول العربية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي كلاً من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد محمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي. وقال خالد علي بن زايد الفلاسي: إن اللجنة تبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله والمحولة من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، وأخرى محولة من هيئة مكتب البرلمان والتقرير المالي للاطلاع عليه، ومناقشته ورفع تقرير بخصوصه.

وأضاف الفلاسي أن اللجنة ستناقش أيضا التحضير لعقد ندوة اقتصادية موسعة، تتناول الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، فضلاً عن التحضير لجلسة استماع حول مناخ الاستثمار في الوطن العربي.

من جانبها، قالت عائشة سالم بن سمنوه، إن اللجنة تبحث مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وتقريرا حول مشاركة البرلمان العربي في المنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية الذي عقد ديسمبر الماضي.

وأضافت ابن سمنوه أن اللجنة ستبحث أيضا وضع تصور لتكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين، إلى جانب تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم والبحث العلمي في العالم العربي ورفعها لمكتب البرلمان، فيما تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تطورات الأوضاع بالمنطقة، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الأمني في الدول العربية، والجولان العربي السوري المحتل، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

و شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع التاسع والتسعين للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة الخميس المقبل بالقاهرة. وترأس الوفد محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد، وضم علي فائل مبارك مدير إدارة المنشأ بوزارة الاقتصاد، وأحمد عبد الله بن سليمان إدارياً رئيساً بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بالوزارة، وسعيد محمد السويدي خبير أداء حكومي بمكتب مدير عام هيئة الطيران المدني. وقال السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاجتماعية في تصريحات للصحفيين إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات بينها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس 98 و99 وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين المقررة في الأردن نهاية مارس المقبل.

وناقشت اللجنة ضمن بنودها كذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة التي انعقدت في مالابو في نوفمبر الماضي بالإضافة لمتابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الرياض نوفمبر 2015 وإعداد الملف الاجتماعي للقمة في دورتها الخامسة المقررة في فنزويلا 2018.

وتضمنت بنود جدول الأعمال.. التعاون في المجال الاجتماعي بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وبنداً حول البرلمان العربي للأطفال، والذي رحبت باستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع «سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين»، وكذلك التعاون العربي الدولي خاصة مع الهند والصين والاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية العربية لعام 2016 «الشباب وآفاق التنمية واقع متغير» ومناقشة قرارات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ديسمبر 2016.