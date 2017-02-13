خادم الحرمين يبحث مع جوتيريس المهام الأممية لتحقيق الأمن

الرياض (وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض أمس، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، هنأ خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام الجديد بتوليه مهام عمله الجديد أميناً عاماً للأمم المتحدة، متمنياً له التوفيق. وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين. وبدأ أمين عام الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. وكان في استقباله ــ في مطار الملك خالد الدولي ــ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي والسفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة وعدد من المسؤولين.

من جانبه، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف أمس دعم بلاده ومساندتها لجهود الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن نايف أشاد خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بجهود المنظمة الدولية في تحقيق الاستقرار والسلم والأمن في مختلف أنحاء العالم. وأضافت أنه جرى خلال اللقاء كذلك بحث أحدث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم. بدوره أشاد غوتيريس بمواقف المملكة مع الأمم المتحدة ومساندتها لها في جهودها نحو تحقيق السلم العالمي إلى جانب مساعداتها الإنسانية التي تقدمها للاجئين في العالم.

كما بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة الأحد مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وتم ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان بالرياض وتناول الأوضاع على ساحة الشرق الأوسط بما فيها الملفان السوري واليمني والجهود التي تبذلها المملكة لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة.

من جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حرص بلاده على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي منبهاً إلى أن التحديات التي تواجه المملكة والمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية ــ التي قد تؤثر على مصالحها ــ تتطلب مزيداً من الحرص واليقظة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن خادم الحرمين ــ خلال استقباله أمس عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج ــ دعوته إلى أهمية التعريف بنهج المملكة وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على التعايش بين الشعوب، بجانب نبذ العنف والإرهاب وحسن الجوار. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من العطاء والجهد في سبيل خدمة الوطن ومواطنيه والدفاع عن مصالحه.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودية في كلمة له ،«هؤلاء يا خادم الحرمين الشريفين هم سفراؤكم إلى دول العالم، رجال في أعناقهم عهد، وعلى أكتافهم حمل، وفي ذممهم أمانة. مثلوا بين أيديكم اليوم ليتشرفوا بتجديد الولاء والعهد، وتأكيد العزيمة على الإخلاص والجد».

وتابع الوزير الجبير «جاؤوكم اليوم ليتزودوا من حكمتكم، وأنتم تقودون بلاداً شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، ملتمسين النصيحة، وليؤكدوا لكم حرصهم على أن ينقلوا للعالم رسالتكم الواضحة بأن هذا البلد الذي يستند في نهجه على الدين الإسلامي الحنيف منذ أن أرسى دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود سيظل متمسكاً بدينه ووحدته».