فتح يطالب بتحرك أممي لوقف نهب المليشيات المواد الإغاثية

عدن (الاتحاد، وكالات)

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أمس، المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إدانة تصرفات مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب، وقال إن المليشيات قامت بنهب قوافل كانت محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية في مديرية الجعفرية. كما قامت بمصادرة عدد من القوافل الأخرى في منطقة «علوجة» مخصصة للأسر المحتاجة في عزلة «بني احمد» بمحافظة ريمه.

وشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية بإدانة مثل هذه الأعمال، وفضح جرائم المليشيات أمام الرأي المحلي والدولي، محملاً المليشيات مسؤولية تجويع الشعب، ومشدداً على ضرورة إيقاف مسلسل النهب والتجويع الذي تقوم به المليشيات للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين في عدد من المحافظات.

وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدداً من المنظمات المانحة تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، وأن الحوثيين يقومون بمصادرة تلك القوافل والمساعدات، خصوصاً في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم. مندداً بصمت المنظمات الدولية تجاه هذه التصرفات.