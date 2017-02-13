شبوة تشيد بدور الإمارات في تأهيل الوحدات الأمنية

عدن (الاتحاد، وكالات)

واصلت قوات التحالف العربي جهودها لتأمين السواحل في شبوة جنوب شرق اليمن، ضمن جهودها الرامية لإعادة الأمل واستقرار الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة من سيطرة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتنظيمات الإرهابية. وانتشرت أمس الدفعة الأولى من قوات خفر السواحل الشبوانية التي تم تخريجها لتأمين المناطق الساحلية بمديرية رضوم ومنع عمليات التهريب.وقدمت الدفعة عرضاً عسكرياً عكس مدى المهارات التي تم تلقيها خلال فترة التدريب.

وأشاد قائد قوات النخبة في بلحاف العقيد خالد العظمي بالدور الذي تعلبه دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية تأهيل وتدريب الوحدات الأمنية المتخصصة، مشيراً إلى أن هذا الدور أسهم بشكل كبير في تأمين الشريط الساحلي الذي يضم مشاريع ومنشآت نفطية وغازية حيوية وهامة.

وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد» أن دفعة خفر السواحل تعد إضافة نوعية لقوات النخبة الشبوانية في بلحـــاف ستسهم في بسط نفوذ الدولة على السواحل من خلال تشديد الإجراءات الأمنية الرامية لمنع عمليات التهريب وعلى رأسها تهريب المهاجرين غير الشرعيين والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.