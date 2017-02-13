هادي: غرفة عمليات مشتركة لتعزيز أمن عدن

عدن (الاتحاد، وكالات)

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بتشكيل وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تابعة لوزارة الداخلية في عدن لتوحيد المعلومة وتسهيل اتخاذ القرار، بما يعزز استتباب الأمن بصورة عامة، واستكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الأمني وصرف مرتباتهم وبصورة عاجلة.

وأشاد خلال اجتماع استثنائي للقيادات العسكرية والأمنية، بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بالتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي أنارت وتنير دروب العزة والكرامة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب قاطبة وطي صفحة بقايا الإمامة والكهنوت ومليشياتهم وأزلامهم ومن يمولها ويقف خلفها، مثمناً الجهود التي يجترحها، ويبذلها الجنود المجهولون والقادة الميدانيون في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن البسيط، ويتوق إليه الشعب بعيداً عن التطرف والإرهاب والغلو، وتعدد الولاءات التي لا تخدم في المجمل إلا أعداء الوطن.

ورحب هادي بالنجاحات المتوالية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي على اكثر من صعيد، وقال «إن الانتصارات التي تحققت لوطننا وشعبنا تستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف للعبور الآمن إلى المستقبل الذي ينشده الجميع في إطار وطن اتحادي عادل ومستقر»، موجهاً الجميع بتحمل مسؤولياتهم في استتباب الأمن في عدن والوطن بشكل عام.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات المهمة التي تهم المواطن والمجتمع واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتم طمأنة الجميع بأن رحلات الطيران من وإلى مطار عدن الدولي مستمرة وبوضعها الاعتيادي اليومي ولا صحة لما يتناول خلافاً لذلك.

وكانت مصادر تحدثت عن اشتباكات محدودة بين قوات الأمن ومجاميع مسلحة كانت تتولى حماية مطار عدن، ما أدى إلى قطع الطريق البحري.

من جهته، أكد مدير مطار عدن الدولي طارق عبده أن المطار يمارس نشاطه بشكل طبيعي واعتيادي نافياً صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف نشاطه الملاحي.

وأضاف في تصريح لـ»الاتحاد» أن المطار لم يغلق رغم الظروف الأمنية التي تمر بها المدينة، مضيفاً أن برنامج رحلات الوصول والمغادرة تسير بصورة اعتيادية دون أي إشكاليات، وأن أمس الأحد شهد رحلتين أحداهما إلى مصر وأخرى إلى الأردن وبمواعيدهما. وأشار إلى أن المطار يشهد مشاريع في بنيته التحتية استكمالا للتجهيزات النهائية للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة.