«أبوظبي الوطني للمعارض» يستقطب 6 فعاليات خلال يناير

رشا طبيلة (أبوظبي)

يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض 6 فعاليات رئيسة خلال شهر يناير تغطي قطاعات متنوعة، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض. وتشهد أبوظبي من 16 إلى 19 يناير، 3 فعاليات دولية مهمة ستعقد ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، هي القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومعرض «إيكو ويست 2017»، والقمة العالمية للمياه.

وتعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل حدثاً دولياً سنوياً بارزاً يهدف إلى الالتزام بتحسين مشهد الطاقة والتقنيات النظيفة في المستقبل، وتشجع علاقات الشراكة بين القطاعات ذات الصلة للمساعدة في تحديد الفرص التي من شأنها أن تُترجم إلى ابتكارات واستثمارات ناجحة في قطاع الطاقة. ويشارك فيها الآلاف من رواد السياسة والمال والأعمال والرواد الأكاديميين.

ويستقطب أسبوع الاستدامة أيضاً معرض «إيكو ويست 2017»، المختص في تطوير نظم الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة تدويرها، ويشارك فيه نحو 50 شركة محلية وعالمية و2000 مشترٍ ومختص من قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب عدد من الممارسين المتميزين في مجال إدارة النفايات. ويقدم المعرض حلولاً شاملة وجذرية أكثر ابتكاراً لتسريع ونشر التكنولوجيا النظيفة للأجيال القادمة.

ويلي هذا الحدث المهم القمة العالمية للمياه، التي من المنتظر أن تجمع لفيفاً من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال، وتتيح لهم الفرصة لمعالجة ومناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصحراوية. وحالياً يتم إنفاق 70% من تكاليف إنتاج ومعالجة المياه في الدولة في عمليات التحلية والنقل والتخزين والتوزيع، ما يدل على الحاجة الملحة لاتباع نهج جديد في إدارة المياه.