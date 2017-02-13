«الموارد البشرية والتوطين» تدعو المواطنين إلى تحديث بياناتهم على بوابة «توطين»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الموطنين من الباحثين عن العمل والمسجلين في قاعدة بيانات البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، بضرورة تحديث بياناتهم خلال 30 يوماً اعتباراً من أمس، في الوقت الذي طالبت فيه المواطنين غير المسجلين لدى الوزارة بضرورة تسجيل بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن خطوات التسجيل لن تستغرق وقتاً طويلاً عبر بوابة «توطين» التي توفرها الوزارة على موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والتي تتيح للمواطنين المسجلين تحديث بياناتهم من حيث الشهادات الدراسية أو الدورات التدريبية والخبرات الجديدة التي حصلوا عليها أو تحديث البيانات الخاصة بالتواصل معهم حيث أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وأفادت الوزارة بأنه قد تم تطوير موقعها الإلكتروني، مؤخراً، نافذة إلكترونية جديدة «بوابة التوطين» والتي تقدم العديد من الخدمات، أهمها مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل على إيجاد فرص وظيفية، علاوة على التدريب والتأهيل، تدريب فني وتخصصي، إرشاد مهني، إرشاد وظيفي.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الأولوية للتقديم عبر بوابة التوطين تكون لكل مواطن لا يعمل وغير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل واستعداده له والبحث عنه بجدية، ويقبله عند الأجر السائد ولكن دون جدوى.

وأضافت أنه يتم التسجيل للباحث عن عمل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات، بوابة التوطين والنقر على الباحثين عن عمل (للمواطنين فقط). وبعد استكمال تعبئة البيانات من قبل الباحث عن عمل ستصله رسالة نصية بتفعيل الحساب، وفي حال وجود نقص بالبيانات سيتم الطلب منه التواصل مع خدمة العملاء لاستكمال النواقص وتفعيل الحساب.

وأشارت إلى أنه من ضمن الخدمات المقدمة لشركاء التوطين تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خدمة البرامج المشتركة، والتي من خلالها تعقد ورش العمل المتخصصة، والمنتديات لتبادل الخبرات حول موضوع التوطين، وسيتم التنسيق بشكل مسبق مع المنشئات في هذا الخصوص بشكل مسبق. وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء على هاتف 80066743.