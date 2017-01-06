«الاتحادية للجمارك» تفتتح المقر الجديد في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، المقر الجديد لفرع الهيئة في دبي، وقال معاليه خلال حفل الافتتاح إن المقر الجديد يأتي في سياق تمكين الهيئة من تنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة لها في ظل القانون رقم 8 لسنة 2015، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة عزز من سلطاتها في مجال الرقابة والتفتيش في مجال وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات الجمركية، ومراقبة حركة السلع والبضائع والمسافرين من الناحية الجمركية في المنافذ الحدودية المختلفة في الدولة، كما منح القانون للهيئة سلطة إدارة المنافذ الجمركية في حالة الطلب.

وأشار إلى أن تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بالهيئة في القانون الجديد تتطلب التوسع في الهيكل التنظيمي وإضافة إدارات وأقسام جديدة، الأمر الذي تطلب توسيع مقر الهيئة بما يتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد.

وقال إن المقر الجديد للهيئة يجسد توجهات الحكومة الاتحادية بتوفير بيئة عمل مريحة ومتطورة وآمنة تساعد الموظفين على الإبداع والابتكار في عملهم، مشيراً إلى أن تصميم المقر يحفز الموظفين على الإبداع في عملهم وإنجاز المهام المطلوبة منهم، كما أنه يعكس الصورة الحضارية للحكومة الاتحادية ودولة الإمارات.

وأشار معالي المفوض رئيس الهيئة، في كلمته للموظفين عقب جولة في المقر للتعرف على مكوناته وأقسامه، إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الأمني والجمركي عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تتعلق بحركة السلع ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخطرة، واعتماد الزي الرسمي للمفتشين، ونشر مفتشين جمركيين تابعين للهيئة في عدد من المنافذ الجمركية في الدولة، لأول مرة في تاريخ العمل الجمركي في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية، في إطار خطة لتعزيز سلطات الهيئة الرقابية ودعم المنظومة الأمنية.